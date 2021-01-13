Van'da evde kalmayı fırsata çevirdi! Yaptıkları görenleri şaşırttı

Her bir ev tasarımının 6 ay sürdüğünü belirten Güleryüz, “Bunları milim milim kesip, doğruyorsun ve parça parça birleştiriyorsun. Bundan dolayı meşakkatli ve zahmetli oluyor. Gece yatarken bile hangi parçayı nerede kullansam, hangi parçayı nerede değerlendirsem diye hayal kuruyorum” dedi.