Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.
VAN'ın Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
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Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
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Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi.
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