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Van'da düşen uçakta şehit olan polislerden ikisinin kimliği belli oldu

VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan yedi emniyet personelinden ikisinin Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş ile Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram olduğu açıklandı.

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Van’da dün gece Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot yedi personel şehit oldu. Şehitlerden ikisinin Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş ile Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram olduğu açıklandı.

Eşi de komiser

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari’de görevlendirilen Gökhun Mete Altunbaş’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Altunbaş’ın eşinin de komiser olduğu ve Ankara’da yaşadığı ifade edildi.

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Uçakta bulunan Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram’ın şehadet haberi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 30 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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