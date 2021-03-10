Van'da 'çocukları 'yapma' diyor kırmızı çıktığında insanı zehirliyor!

Mesleği hakkında bilgi veren Karakaş "Tuz ruhu vuruyoruz. Eskiden büyüklerimiz elle çeker odunla kalaylar şimdi ise teknoloji gelişti. Bakır tükendi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hala kalaycılık var, ancak bizim bu memlekette yok." ifadelerini kullandı.