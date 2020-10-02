Van'da bulunuyor! Türkiye'nin gizli cennetini görenler hayran kalıyor

100 yıl öncesine kadar aslında bir yarımadanın parçası olduğu sanılan Çarpanak Adasının, Van Gölü'nün suyunun hızlı bir biçimde yükselmesi sonucu kara ile bağlantısının kesilip bir ada haline geldiği söylenmektedir. Çitören Köyü mevkiinde bulunan bu ada görüntüsüyle adeta büyülüyor.