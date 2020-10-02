Van'da bulunuyor! Türkiye'nin gizli cennetini görenler hayran kalıyor
Van ilinin merkeze bağlı Çitören Köyü mevkiinde bulunan Çarpanak Adası görenleri büyülüyor.
100 yıl öncesine kadar aslında bir yarımadanın parçası olduğu sanılan Çarpanak Adasının, Van Gölü'nün suyunun hızlı bir biçimde yükselmesi sonucu kara ile bağlantısının kesilip bir ada haline geldiği söylenmektedir. Çitören Köyü mevkiinde bulunan bu ada görüntüsüyle adeta büyülüyor.
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Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine de sahip.
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Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Van’da bir grup aktivist tarafından Van Gölü’nün tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Çarpanak Adası’na su altı yürüyüşü gerçekleştirilmişti.
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