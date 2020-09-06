Van'da bebek iskeleti ortaya çıkarıldı Urartularda soylu bir aileye ait deniyor

2-3 yaşlarında soylu bir aileye ait

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında üzerinde takılarıyla birlikte 2-3 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini ortaya çıkardıklarını söyledi. Prof. Dr. Çavuşoğlu burada gömülen bebeğin soylu bir aileye ait olduğunu düşündüklerini belirtti.