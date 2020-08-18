Van'da barajda oluşan tabaka tedirgin etti içme suyu olarak da kullanılıyor
VAN'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Baraj Gölü'nün yüzeyi yeşil tabakayla kaplandı. Bölgede yaşayanlar, içme suyu için de kullanılan baraj suyunun incelenmesini istedi.
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp su kapasiteli Koçköprü Barajı'nın yüzeyinde, son günlerde oluşan renk değişimi, mahalleliyi korkuttu.
70 hane ve dahası su ihtiyacını karşılıyor
70 haneli Koçköprü Mahallesi başta olmak üzere Erciş ve birçok kırsal mahallenin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölünde su seviyesi düştü. Bunun yanı sıra kıyılarda ve baraj kapaklarının olduğu bölgelerde yeşil tabaka oluştu.
Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. İnan, baraj gölü suyunu sadece sulama amaçlı değil zaman zaman temizlik ve içme amaçlı olarak da kullandıklarını belirtti.
"En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli"
İnan, sözlerini,"Kirliliği andıran bu görüntü bizleri korkuttu. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz. Daha önce olmamıştı. Su seviyesi düşünce böyle bir durumla karşılaştık. En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli" cümleleriyle noktaladı.