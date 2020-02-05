Van'da arama kurtarma ekipleri çığ atında kaldı işte o görüntüler

NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok" şeklinde konuştu. Çığ altındaki 20 kişinin arandığını belirten Arvas, 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Çığ altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi. Bilmez, çığ altından çıkarılan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.