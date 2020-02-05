Van'da arama kurtarma ekipleri çığ atında kaldı işte o görüntüler
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalanlardan 8'inin cansız bedenine ulaşılırken, 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Araçlar ve kurtarma ekibi çığ altında kaldı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, çığ düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı 30 kişinin çığ altından kurtarıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.
NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da, "25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok" şeklinde konuştu. Çığ altındaki 20 kişinin arandığını belirten Arvas, 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Çığ altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu" dedi. Bilmez, çığ altından çıkarılan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.
Ne olmuştu?
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine dün çığ düştü. Minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken sağ olarak çıkarılan 7 kişi de hastanelere sevk edilmişti.