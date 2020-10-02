Van'da Akgöl kurudu! Yaşam tamamen yok oldu

Akgöl göçmen kuşların dinlenme tesisiydi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Akgöl’ün tamamen kurumasının ardından göçmen kuşların daha sulak alanlara göç ettiğini belirtti. Akgöl’ün göçmen kuşları için dinlenme ve üreme bölgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, “Van’ın Özalp ilçesinde bulunan Akgöl, kuşlara bahar ve yaz aylarında ev sahipliği yapmaktadır. Gölün dışarıya açılışı olmadığı, beslenmesi de kar sularına bağlı olduğu için yaz aylarının sonlarına doğru kurumaya başlamaktadır. Gölün kurumasıyla birlikte burada yaşayan kuşlar daha sulak alanlara göç etmektedir. Bu göl aynı zamanda göçmen kuşları için bir dinlenme tesisidir. Kuşlar buradaki gerekli ihtiyaçlarını görüyor. Bazı kuşlar ise bahar mevsiminde buradaki üremelerini yaparak yavrularıyla birlikte daha sonra göçmektedir” dedi.