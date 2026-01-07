Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı...

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı. İşte kayak merkezinde yaşanan yoğunluk...Abone ol
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı. Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı birinci etaba gelen kayakseverler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.