Van'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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VAN'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 21.35'te 18,36 kilometre derinlikte meydana geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.