Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu
VAN'daki Koçköprü Baraj Gölü'nde toplu balık ölümlerinin nedeni uzmanların bölgede inceleme yapmasıyla ortaya çıktı.
Erciş'e bağlı Koçköprü Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri endişeye yol açtı.
Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, araştırma yapmak için baraj gölüne gitti. Burada numune alıp inceleme yapan Dr. Mustafa Akkuş, balık ölümlerinin, büyük su kitlelerindeki plankton ve alg artışı nedeniyle yaşandığını söyledi.
Plankton ve alg varlığının aşırı çoğalması sebep olmuş
Akkuş, balık ölümlerinin, ötrofikasyona bağlı göl gibi büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu plankton ve alg varlığının aşırı çoğalmasından kaynakladığını kaydetti.
Van Gölü'nün çekilmesinden sonra ciddi oranda arttı
Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Mustafa Akkuş, "Kuraklık çok boyutlu bir etki oluşturuyor. Tarımsal ürünlerin yanı sıra baraj ve göllerdeki balıklar üzerinde de olumsuz bir etki gösteriyor. Van Gölü'nün çekilmesinden sonra baraj göllerinde ciddi balık ölümleri görüyoruz." dedi.