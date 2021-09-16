BIST 1.417
DOLAR 8,53
EURO 10,05
ALTIN 480,48

Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

VAN'daki Koçköprü Baraj Gölü'nde toplu balık ölümlerinin nedeni uzmanların bölgede inceleme yapmasıyla ortaya çıktı.

Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Erciş'e bağlı Koçköprü Baraj Gölü'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri endişeye yol açtı. 

110
Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

 Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, araştırma yapmak için baraj gölüne gitti. Burada numune alıp inceleme yapan Dr. Mustafa Akkuş, balık ölümlerinin, büyük su kitlelerindeki plankton ve alg artışı nedeniyle yaşandığını söyledi.

210
Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Plankton ve alg varlığının aşırı çoğalması sebep olmuş
Akkuş, balık ölümlerinin, ötrofikasyona bağlı göl gibi büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu plankton ve alg varlığının aşırı çoğalmasından kaynakladığını kaydetti. 

310
Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van Gölü'nün çekilmesinden sonra ciddi oranda arttı
Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Mustafa Akkuş, "Kuraklık çok boyutlu bir etki oluşturuyor. Tarımsal ürünlerin yanı sıra baraj ve göllerdeki balıklar üzerinde de olumsuz bir etki gösteriyor. Van Gölü'nün çekilmesinden sonra baraj göllerinde ciddi balık ölümleri görüyoruz." dedi.

410