Van Koçköprü Baraj Gölü'nde korkutan görüntü! Balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van Gölü'nün çekilmesinden sonra ciddi oranda arttı

Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığı da hatırlatan Mustafa Akkuş, "Kuraklık çok boyutlu bir etki oluşturuyor. Tarımsal ürünlerin yanı sıra baraj ve göllerdeki balıklar üzerinde de olumsuz bir etki gösteriyor. Van Gölü'nün çekilmesinden sonra baraj göllerinde ciddi balık ölümleri görüyoruz." dedi.