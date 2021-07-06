Van Gölü'nde toplu martı ölümleri! Bu yıl erken başladı iki nedenden biri dikkat çekti
VAN GÖLÜ'nde her yıl yaşanan martı ölümleri bu sene erken başladı. Önceki yıllarda yavru martılar ölürken bu kez ana martılar da aynı üzücü durumu yaşıyor.
Üreme zamanlarında, insanların bulunmadığı ve riskli olmayan yerleri seçen martılar, Van Gölü havzasına özellikle de Adır Adası'na geliyor. 'Martı Adası' olarak da bilinen adaya gelen martılar, yumurtalarını bırakıp, yavru çıkarıyor.
Artan martı ölümleri nedeniyle hasta olmaktan korktuklarını anlatanlar, göle giremediklerini de söyledi.
"Bu yıl ana martılar da ölüyor"
Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, "Adır Adası çok güzel. Buraya 'Martı Adası' da diyorlar. Burada her yıl olduğu gibi bu yıl da martı ölümleri yaşanmaktadır. Bu sene ölümler biraz daha erken yaşandı. Geçen yıl yavru martılar ölüyordu. Bu yıl ana martılar da ölüyor." dedi.
Çıkla, "Adır Adası sahili şu an martı ölüleri ile dolu. Ölü martıların temizlenmesini istiyoruz. Martı ölümleri bu yıl biraz daha erken olduğu için bunun araştırılmasını istiyoruz. Adada kötü manzara ve kötü bir koku var." diye konuştu.