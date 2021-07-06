Van Gölü'nde toplu martı ölümleri! Bu yıl erken başladı iki nedenden biri dikkat çekti

"Bu yıl ana martılar da ölüyor"

Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, "Adır Adası çok güzel. Buraya 'Martı Adası' da diyorlar. Burada her yıl olduğu gibi bu yıl da martı ölümleri yaşanmaktadır. Bu sene ölümler biraz daha erken yaşandı. Geçen yıl yavru martılar ölüyordu. Bu yıl ana martılar da ölüyor." dedi.