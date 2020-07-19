Van Gölü deniz meraklılarının uğrak mekanı olmaya başladı Bodrum'u aratmıyor
Doğu Anadolu bölgesinde denizden uzak vatandaşlar soluğu Van Gölü'nde almaya başladı. Turizm kentlerini aratmayan göl, sodalı özelliğiyle de insan vücuduna iyi geliyor.
Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü’ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor. Bu yıl yağış ve soğuk havadan dolayı sezonu geç açan vatandaşlar, son bir haftadır etkisini artıran aşırı sıcaklar karşısında çözümü Van Gölü'nde buldu.
Van Gölü’ne güzel ve temiz sahilleri bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri özellikle hafta sonları serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.
3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis’tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor.
Yüzmeye gelen vatandaşlar ayrıca çeşitli su oyunları ve su sporları da yaparak gölün keyfini çıkarıyor. Havadan drone ile görüntülenen Van Gölü sahillerindeki güzellikler ise görenleri hayran bırakıyor.