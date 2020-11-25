Van Gölü çekilince ortaya çıktı Urartular deniz ticareti için kullanmış

Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda Erciş ilçesinde bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Gölün çekilmesiyle birlikte Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş'te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı.