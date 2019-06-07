Van gölü 30 yıl içinde yok olacak! Şoke eden araştırma
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda 2050 yılında insanlığın yok olacağını söylenirken küresel ısınmadan dolayı ise Türkiye'de bulunan Van Gölü de tamamen kuruyacak.
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, daha çok Dünyanın iklim değişikliği ile yok olma senaryosu üzerinde duruluyor. Dünyanın birçok merkezinde bulunduğu gibi Avustralya’da da Ulusal İklim Değişikliği ve İklim Yenileme Merkezi yer alıyor Bu merkez tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık olarak 30 yıl içerisinde iklim değişikliği Dünyanın 3 derece sıcaklık artışına neden olacak.
Bugüne kadar insanlığın yok olacağını söyleyen birçok araştırma yapıldı. Bunların önemli bir bölümü, kaos teorisi olarak değerlendirildi ve pek de ciddiye alınmadı. Ancak anlaşıldı ki, bu tarz araştırmaları artık ciddiye alma zamanı geldi.
Yakın zamanda insanlığın yok olacağını tahmin etmek zor değil
Dünya genelindeki 1 derecelik artış bile, çok büyük sorunlara neden olabiliyor. Örneğin yalnızca 0.5 derece artan sıcaklıklar, buzulların ciddi bir kısmını eritti bile. Bu gidişle tüm kutup bölgelerinde, tek bir tane bile buzul kalmama ihtimali bulunuyor.
Kutupların hızlı bir şekilde erimesiyle birlikte, aynı zamanda Ekvator bölgesinde de çok büyük kulaklık ve yangınlar ortaya çıkabiliyor.