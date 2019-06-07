Van gölü 30 yıl içinde yok olacak! Şoke eden araştırma

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, daha çok Dünyanın iklim değişikliği ile yok olma senaryosu üzerinde duruluyor. Dünyanın birçok merkezinde bulunduğu gibi Avustralya’da da Ulusal İklim Değişikliği ve İklim Yenileme Merkezi yer alıyor Bu merkez tarafından yapılan açıklamalara göre, yaklaşık olarak 30 yıl içerisinde iklim değişikliği Dünyanın 3 derece sıcaklık artışına neden olacak.