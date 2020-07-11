Van Erciş'te yaşanan sel felaketinde 1 ayı telef oldu
VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde bir evin duvarı yıkılırken bir ayının telef olduğu görüldü.
Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yünören Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında etkili olan dolu ve sağanakta dere yatağı taşınca sel meydana geldi.
110
Sel suları Yünören Köprüsü'ne ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Ağaçları kökünden söken, bazı ahırların yıkılmasına neden olan sel suları, bir eve de büyük hasara yol açtı.
210
Yüksek kesimlerinden akıp gelen sel suları bir evin karşılıklı iki duvarını yıktı. Selde ayrıca, bir ayı da telef oldu.
310
Selin meydana geldiği bölgede Erciş Belediyesi'ne bağlı iş makinaları çalışma başlattı. Kapanan yolların açılmasıyla, Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.
410