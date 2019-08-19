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Van Belediyesi'nde Atatürk indirilip Erdoğan asıldı iddiası

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van'da görev yapan belediye başkanlarının yerine kayyım atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van'da görev yapan belediye başkanlarının yerine kayyım atandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması sonrası yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı. Bilmez, sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek açıklamalarda bulundu. Belediye başkanının makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Bilmez daha sonra açıklamalarda bulunarak, "Çalışanlarımızın aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız. Herkesle birlikte hizmet edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. Bilmez, Erdoğan fotoğrafıyla ilgili ise, "Daha önce burada hem kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hem bugünkü cumhurbaşkanımızın resmi bulunmaktaydı. Gördük ki cumhurbaşkanımızın resmi indirilmiş. Onu yeniden yerine astık" ifadelerini kullandı.

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