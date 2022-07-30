Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Bundan 12 yıl önce Karadeniz'de görülen ve tarım ile uğraşanların korkulu rüyası haline gelen vampir kelebekler, şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı. Esas ismi ricania simulans olan istilacı böceklerle nasıl mücadele edileceği ile ilgili konular merak ediliyor.