BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60

Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Daha önce Karadeniz'de görülen vampir kelebek olarak isimlendirilen istilacı kelebekler, şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı.

Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Bundan 12 yıl önce Karadeniz'de görülen ve tarım ile uğraşanların korkulu rüyası haline gelen vampir kelebekler, şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı. Esas ismi ricania simulans olan istilacı böceklerle nasıl mücadele edileceği ile ilgili konular merak ediliyor. 

117
Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

İşte vampir kelebek olarak bilinen istilacı böceklerle ilgili alınması gereken tedbirler…

217
Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Görünüşüyle bir kelebeği andırsa da, aslında istilacı bir böcek türü. İstanbul'da sık görülmeye başladı.

317
Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...

Vampir kelebeklere İstanbul'da ilk kez 2010 yılında rastlandı. Özellikle yaz aylarında ergin dönemine ulaştığı bilinen vampir kelebekler, İstanbul'un bazı ilçelerde yeniden görülmeye başlandı.

417