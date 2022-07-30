Vampir kelebek kabusu geri döndü! Bu kez İstanbul...
Daha önce Karadeniz'de görülen vampir kelebek olarak isimlendirilen istilacı kelebekler, şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı.
Bundan 12 yıl önce Karadeniz'de görülen ve tarım ile uğraşanların korkulu rüyası haline gelen vampir kelebekler, şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı. Esas ismi ricania simulans olan istilacı böceklerle nasıl mücadele edileceği ile ilgili konular merak ediliyor.
İşte vampir kelebek olarak bilinen istilacı böceklerle ilgili alınması gereken tedbirler…
Görünüşüyle bir kelebeği andırsa da, aslında istilacı bir böcek türü. İstanbul'da sık görülmeye başladı.
Vampir kelebeklere İstanbul'da ilk kez 2010 yılında rastlandı. Özellikle yaz aylarında ergin dönemine ulaştığı bilinen vampir kelebekler, İstanbul'un bazı ilçelerde yeniden görülmeye başlandı.