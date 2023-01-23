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Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

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Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip olan ve 1 ay ücretsiz hizmet sunacak Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, yolcu taşımaya başladı. Metro, sabah 06.00'da ilk seferini yaptı.

Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan ve 1 ay ücretsiz hizmet sunacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, bu sabah itibarıyla yolcu taşımaya başladı.

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Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştiren Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ilk seferini bugün saat 06.00'da gerçekleştirdi.

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Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

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Valizini al gel 1 ay ücretsiz! Türkiye'nin en hızlısı yolcu taşımaya başladı

Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet verecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.

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