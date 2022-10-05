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Valilik uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik uyardı! Dikkat edin saat de verildi çok fena geliyor

ANKARA'ya fena yağış geliyor. Valilik, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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