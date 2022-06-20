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Valilikten flaş uyarı: Çok kuvvetli geliyor! 'Tedbirli olun'

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilikten flaş uyarı: Çok kuvvetli geliyor! 'Tedbirli olun'

SAKARYA Valiliği'nden vatandaşlara son dakika uyarısı geldi. Valilik beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Sakarya Valiliği beklenen kuvvetli sağanak yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği konusunda uyardı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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