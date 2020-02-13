Valiliklerden açıklama! 14 Şubat'ta okullar tatil mi?

Ağrı

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.