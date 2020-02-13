Valiliklerden açıklama! 14 Şubat'ta okullar tatil mi?
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Vatandaşların araştırdığı, "Okullar tatil mi?" sorusu, valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, 14 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, resmi açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler...
Ağrı
Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bitlis
Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.
Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.
Bingöl
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.