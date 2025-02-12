Valilikler duyurdu: 13 ilde okullara kar tatili!
Türkiye genelinde etkili olan Sibirya soğukları, birçok kentte ulaşımı durma noktasına getirdi. Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da toplam 493 köy yolu ulaşıma kapanırken, yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya, Sivas, Kayseri, Elazığ, Kırşehir ve birçok ilde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikler, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yurdun büyük bir bölümünü esir altına alan Sibirya soğuklarının etkisi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası yoğun kar yağışı birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.
493 YOL ULAŞIMA KAPANDI
4 ilde yoğun kar yağışı sebebiyle 493 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 olmak üzere 83 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tokat'ta da kar yağışı sonrası 40, Amasya'da 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Yoğun kar yağışıylarıyla birlikte buzlanma ve don riskiyle karşı karşıya kalan illerde ise okullar tatil edildi.
VALİLİKLERDEN ÖĞRENCİLERE TATİL MÜJDESİ
Çok sayıda ilin valiliği öğrencilerin dört gözle beklediği sevindiren haberi peş peşe duyurdu.
İşte yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği illerimiz: