Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Valilik yaptığı açıklamada, megakentte akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı. İşte sağanak ve fırtınanın beklendiği saat aralığı...

İstanbul Valiliği, megakent için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak ve kuvvetli fırtına için saat verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

