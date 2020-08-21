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Valilik duyurdu! Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek

ŞANLIURFA'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacaklar" denildi.

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Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evdeki karantina kurallarını ihlal eden kişilerin zorunlu olarak yerleştirileceği yurtların hazırlandığını bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden kişilerin öğrenci yurtlarında zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması kararı alındığı belirtildi. 

Karantina yurtları hazırlandı

Bu kapsamda, evde izolasyon tedbirini ihlal ettiği belirlenen kişilerin, karantina sürecini tamamlamak üzere zorunlu olarak tutulacakları karantina yurtlarının hazırlandığı aktarıldı. 

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda bazı odalar, izolasyon tedbirlerini ihlal edenlerin zorunlu olarak tutulacağı yerler olarak belirlendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan yurtlardaki yatak çarşafları değiştirildi. İlk etapta 16 kişiye yetecek kadar hazır hale getirilen yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacaklar. Yurtlarda karantina tedbirine tabi tutulanlar, ortak duş ve televizyon salonundan faydalanacaklar. Yurt odalarında buzdolabı, klima ve televizyon bulunmuyor."

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