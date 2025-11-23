Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valiliği, engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.