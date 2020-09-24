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Valilik açıkladı! O şehirde eldiven takma zorunluluğu getirildi

Demirören Haber Ajansı

TUNCELİ'de, bilet sisteminin uygulanmadığı toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapanlara eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, toplu taşıma araçlarında para alışverişi yapanlara yönelik eldiven kullanımı zorunluluğu kararı alındı.

Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi. 

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