Valilik açıkladı! Manisa'da saldırıda yaralanan öğrencilerin son durumu belli oldu

Valilikten yapılan açıklamada, dünkü saldırı yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından ve titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir."

NE OLDU?

Manisa'da Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde dün saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırganın okulun dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu anlaşıldı. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve iki savcı görevlendirildiği bilgisini paylaşan Bakan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırganın anne, baba ve dedesi de gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğu ve dedenin evinde bulunduğu öğrenildi.