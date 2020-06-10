Valiler Kararnamesi onaylandı Birçok ilin valisi değişti

Valiler Kararnamesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından son şekli verilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 33 ilin valisi değişti, 17 ilin valisi merkeze alındı.

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İçişleri Bakanlığı, Valiler Kararnamesi üzerindeki çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Cumhurbaşkanlığı, kararname üzerine bir süre çalışarak 'Valiler Kararnamesi'nin son şeklini verdi.

2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kararnameye göre 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi yapıldı. 24 ilin valisi başka illerde görevlendirildi. Bazı Kaymakamlar ve yüksek düzey bürokratlar vali olarak atandı.

İşte kararnamede yer alan isimler: