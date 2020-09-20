Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması sosyal medyada büyük ilgi gördü

SİVAS Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisinin sosyal medyada atışmasına sahne oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama...' şeklindeki paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yanıt geldi. İki vali arasındaki diyalog sosyal medya kullanıcılarından beğeni gördü.

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray Malaklısı'na ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki atışma sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti.

Neden alınalım Sayın Valim @hmzaydg, Sivaslılar bilir ki herşey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu😉



Sağlık, afiyet diliyoruz... https://t.co/Vg4vz3vIDn — Salih AYHAN (@valisalihayhan) September 20, 2020

Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Kıymetli Valim @hmzaydg,

Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur😉 Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim🤝🤗 https://t.co/H327iJng8i — Salih AYHAN (@valisalihayhan) September 20, 2020

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu "Malaklı da bizim Kangal da; yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı.