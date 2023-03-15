Vali açıkladı! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi sel sularında kayboldu

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfa'da dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan okulların tatil edildiğini açıklayarak ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi ve bazı noktalar şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.

Şanlıurfa'da 1 kişi sel sularına kapıldı, o anlar....

Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti

Vali Numan Hatipoğlu üzücü gelişmeyi duyurdu. Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Vali, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Adıyaman'da çadırları su bastı

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

Çadırlardaki vatandaşlar tahliye edildi

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları ise su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.