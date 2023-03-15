BIST 5.214
DOLAR 18,98
EURO 20,38
ALTIN 1.160,19
HABER /  GÜNCEL

Vali açıkladı! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi sel sularında kayboldu

Vali açıkladı! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi sel sularında kayboldu

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Abone ol

Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfa'da dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı. 

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan okulların tatil edildiğini açıklayarak ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi ve bazı noktalar şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.

Şanlıurfa'da 1 kişi sel sularına kapıldı, o anlar....

Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti

Vali Numan Hatipoğlu üzücü gelişmeyi duyurdu. Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Vali, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Adıyaman'da çadırları su bastı

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

Çadırlardaki vatandaşlar tahliye edildi

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları ise su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı. 

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı arttı
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı arttı
Nagehan Alçı 'dönekliği' yazdı! "Kafama silah dayasanız Ergenekon çetesi yoktu demem!"
Nagehan Alçı 'dönekliği' yazdı! "Kafama silah dayasanız Ergenekon çetesi yoktu demem!"
Ahmet Davutoğlu 'Erdoğan seçilirse Türkiye Kuzey Kore olur' dedi ortalık karıştı
Ahmet Davutoğlu 'Erdoğan seçilirse Türkiye Kuzey Kore olur' dedi ortalık karıştı
Dolardan tarihi rekor geldi! 19.39 lirayı aştı piyasalarda neler oluyor
Dolardan tarihi rekor geldi! 19.39 lirayı aştı piyasalarda neler oluyor
Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu
Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Nurhak’ta deprem AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Nurhak’ta deprem AFAD şiddetini açıkladı
HÜDA PAR AK Parti'den 8 milletvekilliği istedi! HÜDA PAR'ın kaç oyu var? Hangi illerden vekil istedi?
HÜDA PAR AK Parti'den 8 milletvekilliği istedi! HÜDA PAR'ın kaç oyu var? Hangi illerden vekil istedi?
İstanbul depremi için 4 senaryo! Uzman isim hem açıkladı hem de uyardı: "Yıkım maksimum olacak"
İstanbul depremi için 4 senaryo! Uzman isim hem açıkladı hem de uyardı: "Yıkım maksimum olacak"
Cezası ikiye katlandı 2 milyona kadar çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cezası ikiye katlandı 2 milyona kadar çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Müdürü'nden sonra Komiser deprem hırsızı çıktı! Enkazlardan çanta dolusu altın ve döviz çalmış
Emniyet Müdürü'nden sonra Komiser deprem hırsızı çıktı! Enkazlardan çanta dolusu altın ve döviz çalmış
Adıyaman’da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Adıyaman’da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Yeniden Refah Partisi'nin talebiyle ilgili gerçek ortaya çıktı her şey netleşti
Yeniden Refah Partisi'nin talebiyle ilgili gerçek ortaya çıktı her şey netleşti