Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni yılda uygulanacak burs tutarlarını açıkladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan geri ödemesiz burs tutarlarında artış yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan geri ödemesiz burs tutarlarının artırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen burs desteği 1.250 TL'den 1.750 TL'ye yükseltildi. 10 bin yükseköğrenim öğrencisine sağlanan burs desteği ise 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Açıklamada, "Vakıf medeniyetimizin özünde yer alan paylaşma ve dayanışma anlayışıyla, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Burs artışları 2026 yılı ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

