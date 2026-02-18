BIST 14.489
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla ramazan süresince 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, 2024'ten bu yana düzenlenen Vakıf İftar Buluşmaları bu yıl da "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğe bağlı 25 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye genelinde 81 ilde, toplam 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kurulacak.

İftar programları kapsamında her gün 100 bin, ramazan boyunca 3 milyon vatandaşın vakıf sofralarında bir araya gelmesi planlanıyor.

İftar sofraları yalnızca yemek ikramı değil, vakıf medeniyetinin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının da bir yansıması olacak. Aynı sofrada edilen dualar ve paylaşılan lokmalarla vakıf kültürünün sürekliliği bir kez daha ortaya konulacak.

İftar verilecek noktalara ilişkin detaylı bilgiler ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

Yurt dışında 6 ülkede iftar programı

2025'te ilk kez yurt dışında düzenlenen iftar programları kapsamında Lefkoşa, Saraybosna ve Prizren başta olmak üzere 8 farklı noktada her gün 500 kişiyle aynı sofrada buluşuldu.

Bu yıl ise Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin'de ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar organizasyonları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Kosova'da günlük 500 kişiyle 14 bin 500, Bosna Hersek'te 670 kişiyle 17 bin 30, KKTC'de 500 kişiyle 14 bin 500, Bulgaristan'da 400 kişiyle 11 bin 600, Kuzey Makedonya'da 350 kişiyle 10 bin 150 ve Filistin'de günlük 10 bin kişiyle 290 bin iftar öğünü verilmesi planlanıyor.

Toplamda 6 ülkede, 13 şehirde ve 15 noktada 12 bin 420 kişiye ulaşılması, Ramazan boyunca 357 bin 780 iftar dağıtılması öngörülüyor.

