VakıfBank'tan 2025'te 70 milyar lira net kar

VakıfBank, 2025 yılında 70 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 5,4 trilyon liraya yükselten VakıfBank'ın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla sağladığı destek, yüzde 42'nin üzerinde artarak 3,8 trilyon lirayı aştı.

Banka, 2025 yılında elde ettiği 96 milyar lira kardan 26 milyar liranın üzerinde vergi karşılığı ayırarak yaklaşık 70 milyar lira net dönem karı elde etti.

'Üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük'

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılını, aktif büyüklüklerini yüzde 34 artırarak 5,4 trilyon lira seviyesine taşıdıkları, büyümeyle nakdi ve gayrinakdi kredileri 3,8 trilyon liraya yükselttikleri ve karlılığı önemli ölçüde artırdıkları bir dönem olarak tamamladıklarını belirtti.

Hem çeyrek hem de yıllık bazda kaydettikleri sürdürülebilir büyümenin, bankanın sağlam bilanço yapısının somut bir göstergesi olduğunu aktaran Üstünsalih, 'Krediler aracılığıyla üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürürken, mevduat tabanımızı güçlendirdik ve yurt dışı kaynak temininde etkin bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızla milli ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, 2025'e ilişkin ortaya konan performansın sürdürülebilir büyüme yaklaşımlarını teyit ettiğini, son çeyrekte 28 milyar liranın üzerinde karlılık performansıyla güçlü bir ivme yakaladıklarını vurguladı.

Yıllık karlarını yüzde 73,5 artışla 70 milyar lira seviyesine çıkardıklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

'Bu güçlü performans, özkaynaklarımıza da doğrudan yansıdı ve özkaynak büyüklüğümüz yıllık yüzde 47 artışla 322 milyar lirayı aştı. Mevduat tarafında da istikrarlı büyümemizi sürdürdük. 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 36 artışla 3,4 trilyon liraya ulaşırken, Türk lirası mevduatımız yüzde 31 artışla 2,5 trilyon lira oldu.'

'Ürün ve hizmet çeşitliliğini zenginleştiriyoruz'

'Bir sonraki bankacılık' anlayışıyla sektöre yön veren ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün zenginleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Üstünsalih, tüm segmentler için etkin çözümler üretmeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini aktardı.

Üstünsalih, mevduat ve kredi ürünlerinden ödeme sistemlerine, dijital bankacılık hizmetlerinden proje desteklerine kadar tüm paydaşlarının yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Genişlemeye devam eden müşteri tabanımızın tüm bankacılık ihtiyaçlarını etkin şekilde karşıladığımız gibi üretime, istihdama ve dış ticarete odağımızı da sürdürüyoruz. VakıfBank Finans Grubu şirketlerimizin faaliyetleriyle finansal kapsayıcılığımızı güçlendirmeye de devam ediyoruz. Yurt dışından kaynak getirme konusunda sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. Yurt dışı havale akımlarına dayalı borçlanma araçları başta olmak üzere yurt dışı kaynak temininde en aktif bankalardan biri olmaya devam ediyoruz. 2025'te gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki ihraçla bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranına ulaştık. 2025 itibarıyla uluslararası piyasalardan toplam 12,8 milyar dolar yeni kaynak temin ettik.'