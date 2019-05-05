VakıfBank toplamda 11. kez üst üste 3. kez şampiyon

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final maçında VakıfBank, Eczacıbaşı'nı seride 3-2 yenerek ligde üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi bugün oynandı. Serinin 5. maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı, şampiyon takımı belirlemek için sahaya çıktı. Vakıfbank, 3-0 kazandığı setler sonunda seride durumu 3-2'ye getirerek üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Türk voleybolunun köklü kulüplerinden biri olan VakıfBank, böylelikle 11. şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Ayrıca bu şampiyonluk, takımın üst üste aldığı üçüncü şampiyonluk olarak da kayıtlara geçti.

VakıfBank, 1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi.