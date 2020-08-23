Vakaların arttığı Diyarbakır'da maske ve mesafe kuralına uyan yok!

Diyarbakır'da iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'i yoğun bakım olmak üzere 300'e yakın korona virüs hastası tedavi görüyor. 273 oda ve 546 yataklı hastanede gece yoğunluğu görüntüledi. Hastanenin gece fotoğrafı, salgının boyutunu ortaya koyuyor.