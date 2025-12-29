Vakalarda yoğun artış yaşanıyor! Grip ve soğuk algınlığı arasında farklar neler?
Kış geldi, havaların soğuması ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Benzer belirtiler nedeniyle grip ve soğuk algınlığının çoğu zaman birbiri ile karıştırıldığınız söyleyen uzman isim her iki hastalığın da seyir ve sonuçlarının farklı olduğunu söyledi ve önemli uyarılarda bulundu.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Altıparmak, kış aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandığını belirterek iki hastalık arasındaki farklara dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Serkan Altıparmak, kış aylarının gelmesiyle birlikte "üşüttüm" ve "grip oldum" şikâyetiyle hastanelere yapılan başvuruların belirgin şekilde arttığını söyledi.
Toplumda grip ve soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını ifade eden Dr. Altıparmak, her iki hastalığın da üst solunum yollarını etkilediğini ancak seyir ve sonuçlarının farklı olduğunu vurguladı.
Soğuk algınlığının genellikle hafif seyirli olduğunu belirten Altıparmak, burun akıntısı, hapşırık, boğazda yanma ve hafif halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini, ateşin ise çoğu zaman görülmediğini ya da düşük seyrettiğini söyledi.
Şikâyetlerin genellikle 3-5 gün içinde kendiliğinden geçtiğini kaydetti.
Gribin ise ani başlayan ve daha ağır seyreden bir hastalık olduğunu dile getiren Altıparmak, yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve titremenin en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını belirtti.