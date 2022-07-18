Vakalar patladı bireysel tedbirler arttırıldı! Yeni kısıtlama gelir endişesi...
Artan koronavirüs vakalarının neden olduğu tedirginlik ile zorunlu olmamasına rağmen sokakta maskeyle gezen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlar ise Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle vakaların daha da artmasından endişe ediyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan koronavirüs sayıları, vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Vaka artışlarının hız kazandığı son günlerde vatandaşlar bireysel tedbirlerini almaya başladı.
Bir önceki koronavirüs dalgasında vaka artışlarıyla Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Eskişehir’de sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşan insanların sayısı her geçen gün artmaya başladı.
İnsanların yeni kısıtlamaların geleceği konusundaki endişeleri ile birlikte bireysel tedbirlerini aldığı şu günlerde maske kullanımı da arttı.
Uzmanlara göre asıl vaka artışı sonbaharda yaşanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son zamanlarda Covid-19 vakalarında küresel olarak bir artış yaşandığını belirterek, vaka sayıları üzerinden pandeminin gidişini takip edilmesinin yanıltıcı olacağına ifade etmişti.