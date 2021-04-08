"Vakalar 70 bine çıkacak" iddiası! Prof. Dr. Faruk Aydın "Ramazan'da tam kapanma" dedi

Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, “Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor. Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum.