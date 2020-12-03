Vaka sayısı yüzde 100 arttı! Samsun'da yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Samsun pandemi sürecinden başladığı günden bu güne kadar aslında büyük bir performans gösterdiklerini belirten Demir, "Büyük bir mücadele gerçekleşti ve Türkiye ortalamasının çok altındaydı Samsun. Ancak şu anda vaka artış oranı yüksek bulundu. Özellikle kapalı mekanlara giriş noktasında tespit edilemeyen, test yapılamayan insanların gizli yayıcılar olduğu gözüküyor. Bununla ilgili Sağlık İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere belediyemizde büyük bir mücadele içerisindeyiz.