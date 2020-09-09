Vaka sayısı artan illerden! Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
GAZİANTEP'in işlek cadde ve sokaklarında, koronavirüs denetimi yapıldı. Zorunlu olmasına rağmen sokağa maskesiz çıkanlar, zabıta ekiplerince uyarıldı. Kalabalık alanlarda ise sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.
GAZİANTEP'te art arda koronavirüs cezaları kesiliyor. Kentte önceki gün 1478 kişiye bugün de kuralları ihlal eden 1669 kişiye idari işlem uygulandı.
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Kesilen cezalara rağmen halen maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor.
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Vaka sayısındaki artışla dikkat çeken Gaziantep'te, meskenler hariç tüm alanlarda takılması zorunlu olduğu halde sokakta maskesiz dolaşanlar görüldü.
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Bazı kişilerin ise maskeleri çenelerinde tuttuğu ya da koluna taktığı gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden Karagöz ve Gaziler'de sosyal mesafe kuralının da ihlal edilmesi dikkat çekti.
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