Vaka sayıları alarm veriyor! 9 ilde korkutan koronavirüs rakamları
Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde koronavirüs vaka sayıları alarm vermeye başladı.
Havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske-sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları korkutan bir artış gösterdi. 9 ildeki ölümcül koronavirüs salgını alarm düzeyinde...
Batman'da korkutan artış
Vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.
Uşak'ta da hızlı artış kaydedildi
Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.
Rize rehavete kapıldı
Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi.