Vajinal deformasyon nedir? Cinsel hayatı etkileyen bu sorunun tedavisine bakın

"Doğumdan sonra vajina daraltma operasyonu tercih ediliyor"

Vajina estetiğinde sıklıkla vajina daraltma ve G noktası büyütme estetiklerinin tercih edildiğini belirten Dr. Aytekin, “Özellikle doğumdan sonra kaslarından gevşemesinden kaynaklı vajina daraltma tercih edilmektedir. Vajina düz kaslardan oluşan bir borudur ve iç yüzeyi mukoza ile örtülüdür. Vajinoplasti adı verilen işlem uygulanarak vajinayı oluşturan boru sıkıştırılarak vajina daraltılır. Vajinayla ilgili olarak sıklıkla sorulan diğer bir estetik ise G noktası büyütme işlemidir. Bu işlem de muayenehane şartlarında yapılabilir ve iyileşme süreci neredeyse yoktur. Uygulamada dudak dolgusunda olduğu gibi hazır bir dolgudan duruma göre ortalama 3 ml kullanılır ve kalıcılığı sınırlı olmakla birlikte dolgunun cinsine göre aylar veya bir yıldan fazla olabilir.