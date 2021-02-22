Vahşet! Genç kız işkenceyle öldürüldü kan donduran detaylar: Üç buçuk saat boyunca...
23 yaşındaki genç kızın korkunç şekilde öldürülmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre bir öğrenci, polisler acil servislere yapılan yedi aramayı görmezden gelirken eski sevgilisi tarafından işkence gördü ve boğularak öldürüldü. 23 yaşındaki Vera Pekhteleva, üç buçuk saatlik saldırının ardından demir bir kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu.
Vera, ilişkilerini bitirdikten sonra eşyalarını almak için eski erkek arkadaşının evine gitmişti. Ancak soruşturma kapsamında edinilen kanıtlara göre, ayrılığı kaldıramayan öfkeli eski sevgili 24 yaşındaki Vladislav Kanyus kapıyı kilitledi.
Vera'yı saatlerce "işkenceye" maruz bıraktı. Genç kadını duvara çarptı ve kafa tasını çatlattı. Vera'nın yardım için çaresiz çığlıklarını duyan komşular polisi aradı, ancak "aile içi anlaşmazlık" olduğu gerekçesiyle durumu kontro letmek için polis ekipleri gönderilmedi.
Sibirya'nın Kemerovo kentinde gerçekleşen olayda komşukar, Vera'nın kaçmaya çalıştığını ancak cani sevgilinin onu her seferinde geri çektiğini duydu.