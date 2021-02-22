Vahşet! Genç kız işkenceyle öldürüldü kan donduran detaylar: Üç buçuk saat boyunca...

İddiaya göre bir öğrenci, polisler acil servislere yapılan yedi aramayı görmezden gelirken eski sevgilisi tarafından işkence gördü ve boğularak öldürüldü. 23 yaşındaki Vera Pekhteleva, üç buçuk saatlik saldırının ardından demir bir kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu.