Vahşet!! Çuvallara koydukları köpekleri, döve döve öldürüp yiyorlar
Endonezya'nın Surakarta şehrinde bulunan bir mezbahada, çuvallara sıkıştırılan köpeklerin, dövülerek öldürüldükleri ortaya çıktı.
Endonezya'nın Surakarta şehrinde, akılalmaz bir vahşet yaşanıyor. Solo adı verilen et fabrikasına hapsedilen binlerce köpek, çuvallara konulduktan sonra, dövülerek öldürülüyor.
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İnsanların tüketmesi için vahşice öldürülen köpekler, kimi zaman odunlarla dövülüyor, kimi zaman bilinçleri yerindeyken boğazları kesiliyor.
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Endonezya mezbahalarında dehşeti yaşayan köpeklerin bir kısmı sokaklardan toplanırken, bir kısmı ise mülklerden çalınıyor.
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Masum köpekler, kirli kafeslerde ölümü beklerken, birbirlerinin ölümünü izlemek zorunda bırakılıyor. Köpeklerin havlamalarını önlemek isteyen caniler ise, hayvanların çenelerine geçirdikleri mekanizmalarla korkunç amaçlarına ulaşıyor.
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