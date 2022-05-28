Vahşet! Çoban kuyunun içinde bulup ekiplere haber verdi 21 yıllık sır çözülüyor mu?

Altınoluk Mahallesi Yılanlı Dağı'nda bir çoban, hayvanlarını otlattığı sırada boş su kuyusunda kemik parçaları görüp 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin kuyudan çıkardığı kemik parçaları ile bir çanta ve çantanın içinden çıkan Ayşe Kavak'a ait kimliği incelenmek üzere emniyete götürdü.