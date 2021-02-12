Vahide Perçin son haliyle şaşırttı eski eşi Altan Gördüm'le kameralara yakalandı
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldığından beri televizyon ekranlarında görünmeyen Vahide Perçin'in son hali görenleri şaşırttı.
ATV'de hala yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, geçtiğimiz sezon diziden ayrıldı. Sevilen oyuncunun diziye vedası hayranlarını çok üzdü. Hatta birçok kişi dizide büyük bir boşluğa neden olduğunu söyledi.
Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmasının nedeni olarak sağlık problemleri gösterildi fakat başarılı oyuncu bu iddiaları yalanladı. Daha sakin bir hayat sürmek istediği için diziden ayrıldığı öğrenilen Perçin, ekranlardan bir süre uzak kaldı.
Hatta sosyal medyada bile aktifliğini azalttı, birkaç paylaşım dışında gözlerden uzak bir hayat yaşayan Vahide Perçin, geçtiğimiz gün ise eski eşi Altan Gördüm ile beraber kameraların objektifine takıldı.
Hünkar Yaman karakterinden bambaşka bir imaj ile görüntülenen usta oyuncu, görenleri şaşkına çevirdi.