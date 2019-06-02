Vahe Kılıçarslan'ın yeni işi olay oldu! Yıllardır ekranlarda yardım eli uzatıyordu

İlk kez bir sinema filminde rol alacak olan Vahe Kılıçarslan, “Kral Midas’ın Hazinesi” adlı filmde bir jandarma komutanını canlandırdı. Ayrıca filmin yönetmenliğini ise Mesut Çetin üstleniyor. Peki ekranların sevilen yüzü Vahe Kılıçarslan kimdir?