Vahap Canbay'ın ifadesi sızdı: Meğer temizlikçi her şeyi biliyormuş! Olay gecesi o tehdit...
Kubilay Kundakçı cinayeti soruşturmasında magazin dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahap Canbay’ın kan donduran ifadesi ise dosyanın seyrini değiştirecek cinsten: Canbay, saldırıdan hemen önce "Sizi bir daha burada görmeyeyim" tehdidini duyduğunu ve olay yerinden kaçanlar arasında eski sevgilisi Kalaycıoğlu’na çok benzeyen birini gördüğünü öne sürdü.
Ümraniye'de araç içerisinde öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Cinayet anının bir numaralı tanığı olan rapçi Canbay'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Vahap Canbay, korkunç olayı ifadesinde detaylıca anlattı.
Canbay'ın "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dediği öğrenildi.
MESAJ ATIP AYRILDI
Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi.
Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.